Кремль своевременно объявит дату визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию.
В Кремле высказались о ближайшем визите Уиткоффа и Кушнера в Россию
Комментарии
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Стефания Новак
Опять Россию обдурят, мы ведь не можем отказать америке... зачем заискиваем перед америкой??????? Когда эта плебейская привычка в России перед западом и америкой передается из поколения в поколения???Пора показать свою гордость за нашу РОДИНУ?
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1 м.
Галина
Долго они к нам путешествовать будут? Предварительное путешествие после общения с Лавровым, узнать наше отношение и предоставить очередное послание от купи-продай?... С жесткими ультиматумами перед приездом шпателя....
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1 м.
Галина
Нехрен им тут делать!!!!! Катаются туда-0сюда а сами санкции нам со страшной силой.... Какого хрена они тут забыли... Ах да! Я забыла: их лаборатории на хохляндии еще не вывезены и им надобно заморозить военный конфликт на время....
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1 м.
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