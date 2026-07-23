В Кремле высказались о ближайшем визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Стефания Новак Опять Россию обдурят, мы ведь не можем отказать америке... зачем заискиваем перед америкой??????? Когда эта плебейская привычка в России перед западом и америкой передается из поколения в поколения???Пора показать свою гордость за нашу РОДИНУ?

Галина Долго они к нам путешествовать будут? Предварительное путешествие после общения с Лавровым, узнать наше отношение и предоставить очередное послание от купи-продай?... С жесткими ультиматумами перед приездом шпателя....