автор - Политические будни Все обвиняемые пойманы. Сейчас они находятся в СИЗО. Это то место, где им лучше.
Вину не признали, не раскаялись. На очной ставке стало понятно, что хулиганы из Азербайджана задержаны не зря
Комментарии
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Veera Golub
Иван Наблюдатель
Аллё, гараж! Вы что сделали с дизайном комментариев? Где дата и время, почему не везде публикуют имя? Нельзя делать абзацы в коментах. Чем вам предыдущий дизайн не понравился?
Поддерживаю! Старый вариант комментариев более удобен! Этот категорически не нравится!
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9 час.
1
Veera Golub
Мария
Сталкивалась в соцсетях с одной азербайджанкой,по имени Мерьем, которая считала себя россиянкой и москвичкой.Но,сколько в ней было агрессии и тупости,не понимала: и направо ,и налево осуждала русских.Зачем вот такие неблагонадежные люди,по сути "пятая" колонна нужны России?
Стоило мне упомянуть азербайжданцев по этому случаю в ТГ канале, как мне естественно ответили. Не успела прочесть, видимо удалил админ. Остается только догадываться о форме и содержании. что ответ был удален! Они очень агрессивно воспринимают критику, причем все!
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8 час.
2
Veera Golub
Vladimir
Не совсем... или Совсем не согласен с этой публикацией.... Каждый человек - это ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ- Это Мир вращается вокруг него, его понятий и восприятия этого Мира, все ситуации складывающиеся вокруг него - это НИКЕМ не ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ (кроме, даже не знаю как назвать... Богом, Высшим Разумом или Инопланетянами).... Суд - это тоже люди, и, часто, коррумпированные, не все конечно... Я, так думаю, что пора уже создать МИРОВОЙ КОДЕКС ПРАВИЛ (это моё предложение для ООН). Бизнес - есть бизнес (я в него не лезу, если они не нарушают "Кодекс Правил") Но ЧЕЛОВЕЧЕСТВО уже выделело - ОДИН СОБСТВЕННЫЙ ВИД (Homo sapiens)_ хотя всего неколько лишь несколько десятков тысяч лет назад на нашей планете существовало около 10 подвидов, претиндующих стать ЛИДЕРАМИ (хотя я, лично, в это не верю)... Война Миров ПРОДОЛЖАЕТСЯ и увы - будет ещё не одно тысячелетие
Эти "центры вселенной" приезжая в страну. которая дает им работу и возможность содержать свои семьи, набрасываются на местных жителей грабя, насилуя и убивая! И статистика МВД говорит, что 70-80% преступлений совершают мигранты!
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8 час.
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