Вину не признали, не раскаялись. На очной ставке стало понятно, что хулиганы из Азербайджана задержаны не зря

Veera Golub

Vladimir

Не совсем... или Совсем не согласен с этой публикацией.... Каждый человек - это ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ- Это Мир вращается вокруг него, его понятий и восприятия этого Мира, все ситуации складывающиеся вокруг него - это НИКЕМ не ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ (кроме, даже не знаю как назвать... Богом, Высшим Разумом или Инопланетянами).... Суд - это тоже люди, и, часто, коррумпированные, не все конечно... Я, так думаю, что пора уже создать МИРОВОЙ КОДЕКС ПРАВИЛ (это моё предложение для ООН). Бизнес - есть бизнес (я в него не лезу, если они не нарушают "Кодекс Правил") Но ЧЕЛОВЕЧЕСТВО уже выделело - ОДИН СОБСТВЕННЫЙ ВИД (Homo sapiens)_ хотя всего неколько лишь несколько десятков тысяч лет назад на нашей планете существовало около 10 подвидов, претиндующих стать ЛИДЕРАМИ (хотя я, лично, в это не верю)... Война Миров ПРОДОЛЖАЕТСЯ и увы - будет ещё не одно тысячелетие