Пять миллиардов и сорванные стройки: как топ-менеджер предприятия «Роскосмоса» попал в СИЗО

Замдиректора предприятия «Роскосмоса» оказался в СИЗО по делу с ущербом более 5 млрд рублей. По версии следствия, он скрывал срыв строительства.
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