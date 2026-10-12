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Пять миллиардов и сорванные стройки: как топ-менеджер предприятия «Роскосмоса» попал в СИЗО

Пять миллиардов и сорванные стройки: как топ-менеджер предприятия «Роскосмоса» попал в СИЗО

Замдиректора предприятия «Роскосмоса» оказался в СИЗО по делу с ущербом более 5 млрд рублей. По версии следствия, он скрывал срыв строительства.

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