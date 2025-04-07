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Данис Зарипов надеется снова сыграть с Овечкиным

Данис Зарипов надеется снова сыграть с Овечкиным

Телеканал СТС, Frank Franklin II/AP/TASS Знаменитый российский хоккеист Данис Зарипов надеется, что ему снова удастся сыграть за одну команду с Александром Овечкиным, который побил "вечный рекорд" канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.

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