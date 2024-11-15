Сенатор Гибатдинов призвал запретить сверхбронирование билетов на авиарейсах

Овербукинг на рейсы авиакомпаний следует запретить. Также необходимо внести понятие «сверхбронирование билетов» в законодательство, заявил сенатор Айрат Гибатдинов в обращении к министру транспорта Роману Старовойту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии