С начала купального сезона в Татарстане утонули 28 человек

За купальный сезон в текущем году в Татарстане утонули 28 человек. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.
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