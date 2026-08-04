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Татар-информ

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С начала купального сезона в Татарстане утонули 28 человек

С начала купального сезона в Татарстане утонули 28 человек

За купальный сезон в текущем году в Татарстане утонули 28 человек. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

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