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Страны ЕС достигли соглашения по использованию доходов от активов России

Страны ЕС достигли соглашения по использованию доходов от активов России

Global Look Press/Bilderbox via www.imago-images.d/www.imago-images.de Странам Евросоюза удалось достичь окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных активов России, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

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