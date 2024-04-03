Гарем и голуби. Русская раскрыла главную тайну ездящих в Россию таджиков

ТН

Татьяна Недогреева

Таких примеров много. Неужеле наши сексуальноозабоченные дуры о них не слышали? Мне их никогда не было жаль. Это своего рода предательство всего: своих этнических корней, своих обычаев, своей родни, всего своего, а главное предательства Христа. Меняют веру на чуждую нам. Но ни один мигрант не меняет свою . Этому у них надо поучиться. По христианским законам даже второй раз нельзя пройти обряд кречения. А эти потаскухи всех и все предт и продают. Ни стыда ни совести . Их вместе с мужьями мигрантами следует гнать в аулы. Там поймут , как, кого и за что надо любить.