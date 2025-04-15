Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Нам давно пора отказать от пионерского лозунга МЫ-НЕ ТАКИЕ !!!!??? НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ, А ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУД...Названы три причи...
  • alik3456 Джексон
    Стесняются.Пока вы не уснули...
  • alik3456 Джексон
    Тамбовский волчара им соотечественник...Пока вы не уснули...

Бывший чиновник США по безопасности сообщил, что эпоха помощи США Украине подошла к концу

Бывший чиновник США по безопасности сообщил, что эпоха помощи США Украине подошла к концу

Бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер в колонке для британской газеты Guardian заявил, что эпоха помощи Соединенных Штатов Украине подошла к концу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх