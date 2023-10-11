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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhammer 40K: Darktide на Xbox Series X разочаровала Digital Foundry из-за низкого разрешения и пад...

Warhammer 40K: Darktide на Xbox Series X разочаровала Digital Foundry из-за низкого разрешения и пад...

Warhammer 40K: Darktide на Xbox Series X разочаровала Digital Foundry из-за низкого разрешения и падения FPSНа прошлой неделе Warhammer 40K: Darktide, новейшая кооперативная игра от разработчика Warhammer: Vermintide Fatshark, наконец-то вышла на Xbox Series X/S.

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