К Петербургу приближается зона высокого давления. Что будет с погодой?

В последние недели всё меняется так быстро, что жители города готовы как к морозам, так и к очередной оттепелиСнегопад, который украсил Петербург за два последних дня, закончился в городе к середине дня, 6 февраля.
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