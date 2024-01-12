МВД вооружится нейросетями для поиска преступников. Ведомство разработает «Клон» и «Конъюнктуру»

МВД России планирует в нынешнем году внедрить искусственный интеллект в свою деятельность и разработать пару нейросетей для поиска преступниковКак сообщает «Коммерсантъ», ведомство собирается провести научно-исследовательскую работу и подготовить датасеты для обучения и тестирования нейросетевых моделей, а затем разработать две системы на базе искусственного интеллекта — «Клон» и «Конъюнктура».