Все о наших питомцах

20 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wladimir Соснин
    Жалко собаку.А люди? Да разве у нас посадят самолёт из-за умирающей собаки?Кто эти дебилы.что сунули собаку в самолёт?Собака умерла от ...
  • C Major
    гадина...Собаку выбросили ...
  • Олег Кошевой
    А у нас дышать ещё можно или уже тоже штрафы есть!?«Запрет курятнико...

10+ случаев, когда питомцы поплатились за свою неаккуратность

Наши питомцы частенько попадают в нелепые ситуации, виновниками которых сами же и становятся. Если хозяевам удаётся сфотографировать их в это время – они становятся всеобщими любимцами в интернете! “Когда я сниму втулку с лапы, тебе конец!” “Помогите!” “Я не знаю, как так вышло…” “Что смотришь? Просто помоги!” “Мне нужна помощь…” “Мне неудобно, хозяин!” “Не спрашивай, просто помоги!” Как такое возможно? Что это за гусеница? “Как мне выбираться?” “Я просто стою тут и не могу выбраться…” “Если то, это не я” “Главное – весело!”The post 10+ случаев, когда питомцы поплатились за свою неаккуратность first appeared on Мур ТВ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх