Наши питомцы частенько попадают в нелепые ситуации, виновниками которых сами же и становятся. Если хозяевам удаётся сфотографировать их в это время – они становятся всеобщими любимцами в интернете! “Когда я сниму втулку с лапы, тебе конец!” “Помогите!” “Я не знаю, как так вышло…” “Что смотришь? Просто помоги!” “Мне нужна помощь…” “Мне неудобно, хозяин!” “Не спрашивай, просто помоги!” Как такое возможно? Что это за гусеница? “Как мне выбираться?” “Я просто стою тут и не могу выбраться…” “Если то, это не я” “Главное – весело!”The post 10+ случаев, когда питомцы поплатились за свою неаккуратность first appeared on Мур ТВ.