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Чемпион ОИ Костомаров о нейтральном статусе: каждый будет выбирать свою дорогу

Чемпион ОИ Костомаров о нейтральном статусе: каждый будет выбирать свою дорогу

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, поделился размышлениями о нейтральном статусе и отметил, что каждый спортсмен должен решить этот вопрос самостоятельно.

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