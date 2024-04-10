Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода в регион армии Молдавии

Гагаузия обратится к России, если на территорию региона будут введены вооруженные силы Молдавии. Соответствующее заявление сделала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, ставшая собеседницей РИА Новости.
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