Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода в регион армии Молдавии

Eduard

Украина уже пришла в Европу!Это и ожидалось.На крови счастья не строят.Как Майдан начался кровью,так он и дальше 12 лет продолжается.Это и Молдавию ждет.Эти сказки о Европе,только сумасшедшим втюхивать,только не сейчас!