Смартфон поглотил космос. Как это исправить?

Из моей статьи 5-летней давности до Дню Космонавтики. Единственный рывок 2000-х произошёл в информационных технологиях — создание персонального компьютера, электронной и мобильной связи, соединение всех коммуникаций в смартфоне.
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