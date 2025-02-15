Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гулька
    Срочно к отчету Кравцова перед лицом всей страны (по всем каналам ТВ) на предмет: КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА В Н...Мая твая, плохо п...
  • саша дмитренко
    это  временно,,европой  сейчас  правят  враги  трампа,он  помнит  кто  байдена  поддерживал,а  все  что  можно  взять...Дядя Сэм больше н...
  • bianka Белая
    Европейцы феерические идиоты. Теперь они хохлам продают газ и электричество, за которые хохлы расплачиваются деньгами...Промежуточный ито...

Запад должен сделать ряд жестов доброй воли

Минутка  прожектов.Вчера  во время  очередного   мюнхенского   сговора    главный  гинеколог  старой  дыры  Европы    Урсула фон дер Ляйен, или  как  там её,  потребовала от президента России Владимира Путина доказать, что он хочет мира в украинском конфликте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх