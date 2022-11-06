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«Настоящее является следствием прошедшего»: чем так важен День народного единства

«Настоящее является следствием прошедшего»: чем так важен День народного единства

День народного единства и согласия в России, возможно, — самый недооцененный праздник. И вот почему. C момента своего утверждения он воспринимался, как некая альтернатива другой красной даты — 7 ноября, Дня Октябрьской социалистической революции.

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