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Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца (Видео)

Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца (Видео)

Депутат польского сейма Бурый швырнул российский огурец в телеведущего из-за спора Сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей в эфире телеканала TVP Info.

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