Русская весна

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В Грузии пояснили заявление насчёт референдума о войне с Россией

В Грузии пояснили заявление насчёт референдума о войне с Россией

Идея проведения референдума в Грузии на тему открытия «второго фронта» против РФ содержала сарказм. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе ранее сделвавший соответствующее заявление.

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