В Грузии пояснили заявление насчёт референдума о войне с Россией

Идея проведения референдума в Грузии на тему открытия «второго фронта» против РФ содержала сарказм. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе ранее сделвавший соответствующее заявление.