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Царьград

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Ефимов утвердил новый детский сад на 350 мест в Очаково-Матвеевском

Ефимов утвердил новый детский сад на 350 мест в Очаково-Матвеевском

В Очаково-Матвеевском утвердили архитектурную концепцию нового детского сада на 350 мест. Проект, отличающийся ярким дизайном и насыщенной инфраструктурой для детей, будет реализован компанией «Мангазея».

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