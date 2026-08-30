Ефимов утвердил новый детский сад на 350 мест в Очаково-Матвеевском

В Очаково-Матвеевском утвердили архитектурную концепцию нового детского сада на 350 мест. Проект, отличающийся ярким дизайном и насыщенной инфраструктурой для детей, будет реализован компанией «Мангазея».
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