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Автоштрафы за товары без маркировки. Что изменится для бизнеса Алтая с 1 сентября

Автоштрафы за товары без маркировки. Что изменится для бизнеса Алтая с 1 сентября

Замначальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Иван Галкин рассказал, какие товары попадут под новые правила С 1 сентября 2026 года в России заработает система автоматических штрафов за нарушения при обороте товаров, которые должны иметь маркировку в системе "Честный знак".

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