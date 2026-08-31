Автоштрафы за товары без маркировки. Что изменится для бизнеса Алтая с 1 сентября

Замначальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Иван Галкин рассказал, какие товары попадут под новые правила С 1 сентября 2026 года в России заработает система автоматических штрафов за нарушения при обороте товаров, которые должны иметь маркировку в системе "Честный знак".
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