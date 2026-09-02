В Твери открылся первый в регионе кадетский класс МЧС для первоклассников

В Твери первоклассники школы № 4 стали кадетами МЧС России. В средней общеобразовательной школе № 4 города Твери торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла в особенной атмосфере.
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