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Корнелиус Рост: как солдату Гитлера удалось сбежать из ГУЛАГа

Корнелиус Рост: как солдату Гитлера удалось сбежать из ГУЛАГа

Местом рождения Корнелиуса Роста являлась земля Тироль — на тот момент часть недавно образованной Австрийской Республики.

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Александр Донигевич
ПЕРВОЕ о чём я подумал ЭТО ЯЗЫКОВАЯ ПРОБЛЕМ, второе - уголовники - ОНИ МОГЛИ ЕГО ДЕРЖАТЬ ПРИ СЕБЕ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ( промыв золотоносного песка ), третье -ОПЯТЬ языковая проблем в Средней Азии, Кавказе и Турции ( можно было попасть в рабы ), потом Каспийское всё же это МОРЕ --ТАК ЧТО довольно смелая сочинительская ФАНТАЗИЯ или просто " МУРА "
Alex Imen
Навешивал лапшу западному быдлу на волне антисоветской истерии.
Леонид
Туфта полная.
Жорж Милославский
Видел фильм, - интересный.

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