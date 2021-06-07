Корнелиус Рост: как солдату Гитлера удалось сбежать из ГУЛАГа

Любители историиПолитикаКорнелиус Рост: как солдату Гитлера удалось сбежать из ГУЛАГа Местом рождения Корнелиуса Роста являлась земля Тироль — на тот момент часть недавно образованной Австрийской Республики.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ДонигевичПЕРВОЕ о чём я подумал ЭТО ЯЗЫКОВАЯ ПРОБЛЕМ, второе - уголовники - ОНИ МОГЛИ ЕГО ДЕРЖАТЬ ПРИ СЕБЕ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ( промыв золотоносного песка ), третье -ОПЯТЬ языковая проблем в Средней Азии, Кавказе и Турции ( можно было попасть в рабы ), потом Каспийское всё же это МОРЕ --ТАК ЧТО довольно смелая сочинительская ФАНТАЗИЯ или просто " МУРА "AIAlex ImenНавешивал лапшу западному быдлу на волне антисоветской истерии.ЛеонидТуфта полная.Жорж МилославскийВидел фильм, - интересный.Комментировать
Свежие комментарии