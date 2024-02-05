Самолет с известными тренерами по фигурному катанию съехал с ВПП в Саранске

РИАМО - 5 фев. Самолет с известными фигуристами и заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой на борту выкатился за пределы ВВП и врезался в сугроб после приземления в аэропорту Саранска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии