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Карпов: вряд ли кто-то сможет занять место Спасского в истории шахмат

Карпов: вряд ли кто-то сможет занять место Спасского в истории шахмат

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский оставил неизгладимый след в истории этой игры, и его влияние вряд ли удастся кому-либо повторить, отметил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в комментарии РИА Новости.

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