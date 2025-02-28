Карпов: вряд ли кто-то сможет занять место Спасского в истории шахмат

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский оставил неизгладимый след в истории этой игры, и его влияние вряд ли удастся кому-либо повторить, отметил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в комментарии РИА Новости.
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