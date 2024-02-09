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РИА Новый день

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В Крыму пациент скончался в больнице, не дождавшись помощи

В Крыму пациент скончался в больнице, не дождавшись помощи

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 февраля в джанкойскую больницу поступил 66-летний мужчина с подозрением на инсульт.

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