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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани волонтеры убрались на детских могилах Воскресенского кладбища

В Рязани волонтеры убрались на детских могилах Воскресенского кладбища

Общество создано при Вознесенском храме Рязани. В числе его задач - помощь Дому ребенка.  Волонтеры организуют сборы игрушек, подгузников и того, что необходимо малышам; регулярно навещают и в праздники с подарками.

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