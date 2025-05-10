В Рязани волонтеры убрались на детских могилах Воскресенского кладбища

Общество создано при Вознесенском храме Рязани. В числе его задач - помощь Дому ребенка. Волонтеры организуют сборы игрушек, подгузников и того, что необходимо малышам; регулярно навещают и в праздники с подарками.
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