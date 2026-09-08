Почему её больше не увидели на экране: последняя глава истории Маргариты Тереховой

Когда-то Маргарита Терехова могла одним взглядом изменить настроение целого фильма. Она была Миледи в «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах», Дианой в «Собаке на сене», героинями Андрея Тарковского и одной из самых заметных актрис своего поколения.