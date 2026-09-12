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Тульские новости

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Глава администрации Тулы исполнил песню Марка Бернеса ко Дню города

Глава администрации Тулы исполнил песню Марка Бернеса ко Дню города

В поздравительном ролике глава администрации Тулы исполнил песню «С чего начинается Родина» и подчеркнул, что вся его жизнь связана с оружейной столицей.

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