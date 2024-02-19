В Махачкале погиб рабочий при формировании поезда

Рабочий скончался по время формирования поезда на железнодорожной станции в Махачкале.В минувшую субботу 18 февраля при формировании поезда в депо махачкалинской ж/д станции между вагонами зажало работника-составителя поездов, сообщает Следователями Махачкалинского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СКР.
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