В Махачкале погиб рабочий при формировании поезда

Рабочий скончался по время формирования поезда на железнодорожной станции в Махачкале.В минувшую субботу 18 февраля при формировании поезда в депо махачкалинской ж/д станции между вагонами зажало работника-составителя поездов, сообщает Следователями Махачкалинского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СКР.