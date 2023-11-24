Узкоколейка в Гуамском ущелье признана одним из самых живописных ж/д направлений в России

Ранее железная дорога использовалась для перевозки леса, сейчас — в туристических целях.Узкоколейная железная дорога, расположенная в Гуамском ущелье Апшеронского района, признана одним из самых красивых ж/д маршрутов в России.
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