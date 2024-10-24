Забайкальские педагоги получат подъёмные в 500 тысяч рублей

В следующем году в Забайкалье будет введена новая мера поддержки для молодых педагогов. Об этом рассказала глава краевого Минфина Вера Антропова на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2025-2027 годы.
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