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Главред «Новой газеты» Соколов оштрафован на 30 тыс руб за дискредитацию армии

Главред «Новой газеты» Соколов оштрафован на 30 тыс руб за дискредитацию армии

РИАМО - 29 фев. Редактору «Новой газеты» Сергею Соколову Перовским райсудом Москвы был назначен административный штраф за публикацию материала, содержащего признаки дискредитации военных действий на Украине, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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