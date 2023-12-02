Телеканал Aiva оштрафовали за пропаганду ЛГБТ в клипе Лазарева

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Выборгский районный суд назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей музыкальному телеканалу Aiva за совершение правонарушения по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений .
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