Телеканал Aiva оштрафовали за пропаганду ЛГБТ в клипе Лазарева

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Выборгский районный суд назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей музыкальному телеканалу Aiva за совершение правонарушения по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений .