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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Пациенты с сахарным диабетом второго типа, соблюдающие диету с низким содержанием углеводов, могут снизить или прекратить прием лекарственных препаратов

Недавно опубликованные результаты исследования в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism указывают на потенциальную эффективность низкоуглеводной диеты в улучшении функции бета-клеток у взрослых с диабетом 2 типа.

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