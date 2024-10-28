Пациенты с сахарным диабетом второго типа, соблюдающие диету с низким содержанием углеводов, могут снизить или прекратить прием лекарственных препаратов

Недавно опубликованные результаты исследования в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism указывают на потенциальную эффективность низкоуглеводной диеты в улучшении функции бета-клеток у взрослых с диабетом 2 типа.
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