Александр Бублик объяснил, почему реагирует на корте эмоционально

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей, объяснив, что сломанная ракетка — это нормальная человеческая реакция усталости, а не признак неконтролируемого гнева.
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