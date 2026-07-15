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FiNE NEWS

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Александр Бублик объяснил, почему реагирует на корте эмоционально

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей, объяснив, что сломанная ракетка — это нормальная человеческая реакция усталости, а не признак неконтролируемого гнева.

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