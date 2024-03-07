Российские космонавты оценили новинки из ассортимента ямальских рыбных консервов

На экспериментальном заводе в Москве организовали дегустацию новинок Салехардского комбината. Комиссии дали попробовать новые виды продукции, которой пока нет на прилавках, сообщили в администрации окружной столицы.
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