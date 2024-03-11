Браконьеры застрелили двух краснокнижных водяных оленей в Приморье

В Хасанском районе Приморского края обнаружены тела двух убитых водяных оленей. По предварительной информации, инцидент произошел ночью, когда неизвестные лица на автомобиле занимались незаконной охотой вблизи населенного пункта Гвоздево.
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