“Еще не было огнестрельного оружия”: Создатель Kingdom Come: Deliverance объяснил, поче...

“Еще не было огнестрельного оружия”: Создатель Kingdom Come: Deliverance объяснил, почему он выбрал Средневековую ЕвропуПо словам Даниэля Вавры, события Kingdom Come: Deliverance происходит в очень специфический период европейской истории, что позволило разнообразить оружие, не добавляя огнестрельного оружия.