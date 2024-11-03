“Еще не было огнестрельного оружия”: Создатель Kingdom Come: Deliverance объяснил, поче...

“Еще не было огнестрельного оружия”: Создатель Kingdom Come: Deliverance объяснил, почему он выбрал Средневековую ЕвропуПо словам Даниэля Вавры, события Kingdom Come: Deliverance происходит в очень специфический период европейской истории, что позволило разнообразить оружие, не добавляя огнестрельного оружия.
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