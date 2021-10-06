Financial Times: Путин стабилизировал европейские цены на газ

Издание Financial Times сообщает, что выступление президента РФ Владимира Путина позитивно сказалось на европейских газовых ценах, которые откатились назад после утреннего всплеска.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии