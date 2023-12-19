Россию ждет аномальное тепло: прогноз на Новый год для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири Евгения КомароваСогласно последнему прогнозу погоды, ожидается, что воздух в различных регионах России прогреется в ближайшие дни.
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