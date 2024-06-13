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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» сыграет с 2Drots, «Броуки» сойдутся с «Родиной Медиа» в 1/4 финала Winline МФЛ

МФЛ, 1/4 финала Первый матчи 15 июня, суббота «Амкал» – 2Drots, начало в 18:00 «БроукБойз» – «Родина Медиа», начало в 21:00 16 июня, суббота «Титан» – DMedia, начало в 18:00 «Тандем» – Fight Nights, начало в 21:00 Ответные матчи пройдут 22-23 июня.

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