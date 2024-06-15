На Южный Урал обрушатся дожди и грозы

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайший час и до конца суток 15 июня, а также днем и вечером 16 июня в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.