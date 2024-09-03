GlobalWafers строит предприятия по всему миру в ожидании роста таможенных пошлин ...

GlobalWafers строит предприятия по всему миру в ожидании роста таможенных пошлинЯвляясь третьим по величине поставщиком кремниевых пластин в мире, тайваньская компания GlobalWafers в последнее время активно строит предприятия за пределами Азии, поскольку ожидает, что таможенная политика отдельных стран будет способствовать дальнейшей изоляции региональных рынков полупроводниковых компонентов.