GlobalWafers строит предприятия по всему миру в ожидании роста таможенных пошлин ...

GlobalWafers строит предприятия по всему миру в ожидании роста таможенных пошлинЯвляясь третьим по величине поставщиком кремниевых пластин в мире, тайваньская компания GlobalWafers в последнее время активно строит предприятия за пределами Азии, поскольку ожидает, что таможенная политика отдельных стран будет способствовать дальнейшей изоляции региональных рынков полупроводниковых компонентов.
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