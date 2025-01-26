Сын Плющенко победил на соревнованиях с единственным участником

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч победил на соревнованиях по фигурному катанию, где он был единственным участником, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках Московской области.
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