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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевой работы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Харьковском направлении СВО

Экипажи танков 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевой работы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Харьковском направлении СВО

Боевая работа по боевикам ВСУ велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Все выявленные вражеские цели операторами беспилотных летательных аппаратов группировки были оперативно уничтожены.

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