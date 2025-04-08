«Он врал мне, что тоже сова!» – жалуется на мужа Людмила

Владимир Алтайцев

Мы с ним как два старика в итоге, он ложится в десять вечера. В десять! В это время малые дети еще не спят…" Нормальное время ложиться спать. Зато утром встаёшь нормально, можешь прямо с утра работать нормально.Я с детских лет так живу. И ничего плохого в том не вижу.