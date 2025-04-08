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    Тут ничего не сказано - во сколько она встаёт на работу 🤔«Он врал мне, что...
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    Тема известная от А до Я. Тем не менее радостно осознавать,что всё у нас с продуктами собственного производства хорошо.Переводчик не нужен

«Он врал мне, что тоже сова!» – жалуется на мужа Людмила

«Он врал мне, что тоже сова!» – жалуется на мужа Людмила

— Если бы я знала, что он жаворонок, я бы и отношений с ним не начинала! – говорит Людмила. – Он меня обманул! Мы с ним как два старика в итоге, он ложится в десять вечера.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мы с ним как два старика в итоге, он ложится в десять вечера. В десять! В это время малые дети еще не спят…&quot;  Нормальное  время  ложиться  спать.  Зато утром встаёшь нормально, можешь прямо с утра работать нормально.Я  с детских  лет  так живу. И ничего плохого  в том не вижу.
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5 час.
Елена Соколова
Тут ничего не сказано - во сколько она встаёт на работу 🤔
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4 мин.
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