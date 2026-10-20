15 апреля 2026 года Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина показали то, что год держали при себе: фотографии с обручальными кольцами и архивные кадры закрытой церемонии.
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