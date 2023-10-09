Фото дня: Белла Хадид

Фото дня: Белла ХадидБелла Хадид – одна из самых востребованных моделей современности. Ее признавали самой красивой женщиной года на основе исследования, в котором золотое сечение использовали для вычисления идеальной формы лица.
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